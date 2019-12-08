"Давайте еще пожар устроим": гоардминистрации велели снести аварийный дом на Садовой немедленно

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-08T17:30:21+03:00

Из ветхого строения уже выселили жильцов, теперь развалюха стоит посреди двора и угрожает благополучию жильцов соседних зданий

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Прокуратура Ленинского района осталась недовольна действиями департамента управления имуществом г.о. Самара. Ведомство на протяжении долгого времени не может снести нежилой дом по ул. Садовая, 228а. Его уже давно признали аварийным, из квартир выселили жильцов, но само здание так и осталось стоять в центре города. Рядом находятся другие дома, в основном деревянные. В заброшке ночуют бомжи и подозрительные личности, жители соседних домов боятся пожара.

- Сейчас дом разрушается, однако органами местного самоуправления г.о. Самара мероприятия по сносу (демонтажу) ветхого строения не проводятся, - сделали вывод в процессе проверки в прокуратуре.

Сейчас прокурор района обратился с иском в Ленинский районный суд. Он просил судью обязать департамент снести дом и очистить территорию от мусора. Суд удовлетворил эти требования, теперь его решение департаменту предстоит выполнить.

ИСТОЧНИК KP.RU