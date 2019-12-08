Сколько людей разобьют голову об лед? В Самаре двор перегородили невидимой цепью

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-08T17:54:04+03:00

Жителей дома №27 по ул. Первомайская привел в недоумение способ борьбы с заезжающими на тротуар машинами

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В Самаре во дворе дома №27 по ул. Первомайская решили бороться с машинами заезжающими на тротуар. Для достижения благой цели выбрали не самый мудрый метод. Как рассказали жильцы соседних домов, тут вкопали два "грибка" и между ними протянули серую и практически невидимую, особенно в темноте, цепь.

- Вопрос - сколько людей разобьют голову об лед, споткнувшись об эту цепь, - интересуется самарчанин Евгений.

В администрации Октябрьского района с инициативой обещали разобраться. Правда, пока непонятно как именно и виноват ли кто-то в столь странном перегораживании двора. Вполне возможно, что так решили бороться с автомобилистами сами жильцы.

ИСТОЧНИК KP.RU