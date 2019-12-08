2019-12-08T19:10:03+03:00
Спорт

«Крылья Советов» завершили осеннюю часть чемпионата России на предпоследнем месте

Самарская команда набрала в 19 турах 18 очков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» начнут весеннюю часть РПЛ домашней игрой против «Оренбурга».«Крылья» начнут весеннюю часть РПЛ домашней игрой против «Оренбурга».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу чемпионата России на предпоследнем – 15-ом – месте. Это произошло из-за того, что казанский «Рубин» в 19 туре сыграл вничью с «Сочи» (1:1) и набрал одно очко, а «Крылья» уступили дома «Уралу» 2:3.

В 19 турах самарская команда набрала 18 очков. Последнее место занимает «Сочи», в активе которого 15 очков, однако одна игра в запасе. На одно очко «КС» уступают идущим выше «Ахмату», «Рубину» и «Оренбургу». Однако у последнего на один сыгранный матч меньше.

Чемпионат России возобновится весной будущего года. «Крылья» начнут весеннюю часть РПЛ домашней игрой против «Оренбурга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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