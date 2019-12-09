В Самаре пожарные тушили мусор в двухэтажке на Чернореченской

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-09T08:36:06+03:00

К счастью, в доме никто не живет, пострадавших нет

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Днем в воскресенье, 8 декабря, в Ленинском районе Самары произошел пожар. Загорелся дом на улице Чернореченской. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили очевидцы.

- Я заметил, как горит второй этаж двухэтажки. Огонь через окно видно было. Вскоре на место пожарные подъехали и все потушили, - рассказал один из свидетелей происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 15:15. По прибытию пожарные установили, что в здании, в котором уже никто не живет, горит мусор. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Потушить возгорание пожарным удалось в 15:48. Никто не пострадал. На месте ЧП работали 22 человека и 7 единиц техники. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU