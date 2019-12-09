2019-12-09T08:58:04+03:00
Спорт

Тольяттинская "Ладья" уступила в повторном матче "Кузнецким Медведям"

Первый матч команда из Автограда выиграла с разгромным счетом, а вот во втором удача оказалась на стороне гостей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Ладья"Фото: ХК "Ладья"
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В минувшие выходные тольяттинская хоккейная "Ладья" провела два матча против "Кузнецких Медведей". Первую игру команда из Автограда выиграла с разгромным счетом 8:1, а вот во второй, которая прошла в воскресенье, 8 декабря, гости собрались и вырвали себе победу.

Первые три шайбы в матче забросили "Кузнецкие Медведи". Тольяттинцы ответили только во втором периоде. Отличился Егор Быстров. В третьем периоде Дмитрий Семеновский и Станислав Рангаев сравняли счет до 3:3. Однако вырваться вперед "Ладье" не удалось. Они ошиблись в своей зоне, подарив шайбу сибирякам. В итоге матч завершился победой сибиряков со счетом 4:3.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч "Ладья" проведет 13 декабря на выезде. Ей предстоит сразиться с "Тюменским Легионом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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