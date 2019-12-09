2019-12-09T09:11:50+03:00
Общество

В "Новую Самару" приехал Дед Мороз и выбрал место для новогоднего праздника

Зимний волшебник оценил и появившиеся в этом году достопримечательности: арт-скульптуру "Зонтик", оригинальную уличную библиотеку, детскую велопарковку
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В "Новую Самару" приехал Дед МорозВ "Новую Самару" приехал Дед Мороз
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Перед Новым годом в жилой район "Новая Самара" в гости приехал настоящий Дед Мороз. Волшебный сказочный герой прогулялся среди многоэтажек и даже присмотрел себе квартиру в одном из домов, уже готовых к сдаче. Оценил главный зимний волшебник и местные достопримечательности появившиеся в 2019 году: арт-скульптуру Зонтик, одну из самых оригинальных уличных библиотек в нашем городе, детскую велопарковку и так далее.

Также Дедушка прогулялся по всем детским и спортивным площадкам, выбирая место для новогоднего праздника, который пройдет уже 21 декабря. Конечно же, жителей района визит Деда Мороза порадовал. Каждый смог сделать фотографию с волшебником на память, детишки еще раз рассказали ему о своих заветных желаниях. А первые подарки в этом году достались победителям зимней викторины. Дед Мороз пообещал приехать до Нового года еще два раза, для окончательного выбора места проведения праздника и непосредственно на праздничное мероприятие.

- Перед Новым годом большинство людей осознают, что нужно что-то срочно менять, оставить все свои сомнения и страхи. за бортом уходящего года и встретить Новый год на положительной ноте, например, переехав в свою новую квартиру. Поэтому мы увеличили время работы отдела продаж по субботам: с 9.00 до 15.00. Вас ждут не только приятные сюрпризы, но и выгодные праздничные условия при покупке новых квартир. Детский зимний праздник Дед Мороз в жилом микрорайоне проведет 21 декабря, мы надеемся что погода не подведет, будет солнечно и не очень холодно, - сообщили в пресс-службе ГК «Финстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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