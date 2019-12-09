2019-12-09T09:17:18+03:00
Происшествия

В Самаре девушка напилась и «заминировала» ТЦ «Вива Лэнд»

Из-за хулиганского поступка самарчанки по тревоге были подняты все оперативные службы города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд назначил самарчанке условный срокСуд назначил самарчанке условный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре вынесли приговор 28-летней местной жительнице, которая, напившись, решила похулиганить и «заминировала» торговый центр «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. Произошло все 15 ноября 2018 года.

- После поступления анонимного сообщения о планируемом акте терроризма на место оперативно выехали подразделения ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Специалисты осмотрели здание и прилегающую территорию, но никаких взрывных устройств обнаружено не было, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

В ходе проверки силовики выяснили, что ТЦ «заминировала» местная жительница. Она созналась в содеянном. Этой осенью Кировский районный суд признал девушку виновной по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ей назначили 3 года лишения свободы условно с испытательный сроком 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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