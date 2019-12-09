2019-12-09T09:36:01+03:00
Здоровье

Самарцы могут лечить близорукость во сне

В клинике "КОСМА" для восстановления и коррекции зрения используются ночные линзы нового поколения MoonLens
Кристина АДАЕВА
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Вы просто спите в орто-линзах, а в это время они безопасно изменяют форму роговицыВы просто спите в орто-линзах, а в это время они безопасно изменяют форму роговицы
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Ортокератологические или ночные линзы – это современный способ лечения близорукость без операции, без дневных контактных линз и очков. Принцип их действия просто.

- Вы просто спите в орто-линзах, а в это время они безопасно изменяют форму роговицы. Утром человек снимает линзы и четко видит без них в течение дня. Эффект ортокератологического лечения миопии не постоянен. В течение 2-4 дней после того, как вы перестанете носить орто-линзы, ваше зрение возвращается в то состояние, которое было до лечения, - рассказывает врач-офтальмолог кандидат медицинских наук Дмитрий Вячеславович Иванов.

Ночная коррекция подходит для тех, кто увлекаются активным спортом. Очки запрещены по технике безопасности во время матчей и поединков, а мягкие линзы могут просто вылететь во время игры. Здесь орто-линзы лучший вариант коррекции для спортсменов.

- Ко всем положительным качествам ночных линз добавляется еще плюс социальной адаптации детей. Ребенок чувствует себя более уверенным, и у него не будет возникать дискомфорта, как при ношении мягких контактных линз. Также, большим плюсом является то, что при ортокератологическом лечении, миопия или близорукость прогрессирует меньше, по сравнению с очковой коррекцией и ношением контактных линз.

В семейной клинике "КОСМА" для восстановления и коррекции зрения используются линзы нового поколения MoonLens (США). Они тоньше и легче по сравнению с аналогами, обладают высокой кислородопроницаемостью, просты в уходе, отлично подходят для адаптации ребенка и взрослого

В комплекс ортокаратологического лечения в клинике «КОСМА» входит: комплексное обследование зрения для достоверного определения показаний и противопоказаний к лечению; лечение линзами от MoonLens для рефракционной коррекции роговицы во время ночного сна; подбор ортокератологических линз; последующие осмотры.

Осмотры проводятся на 1-й, 7-й, 14-й и 30-й день после подбора линз и далее 1 раз в 3 месяца в течение года. Врачебный контроль очень важен, так как на нем проводится контроль состояния роговицы профессиональная очистка линз.

Как найти:

Телефон единого call-центра: (846) 212-98-20

Адреса:

Самара, 5-я просека, 99Б (жилой комплекс «Надежда»);

Самара, Ново-Садовая, 106Б;

Новокуйбышевск, пр-т Победы, 1Ж, ТРК Сити парк

Больше акций клиники "КОСМА" ищите на сайт kosma63.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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