Самарская область получит около 300 млн рублей из федерального бюджета на ремонт музея Алабина

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-09T09:40:45+03:00

Федеральные деньги поступят в регион в два этапа Фото: Архив "КП"

Здание должны привести в порядок в 2022 году

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Правительство РФ выделит деньги на капитальный ремонт музея имени П.В. Алабина в Самаре. Средства направят в рамках федерального проекта «Культурная среда». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

- Самарской области будет выделено около 300 млн рублей на капитальный ремонт музея имени П.В. Алабина. Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год, - говорится в документе.

Напомним, ранее работы в здании планировалось начать в конце 2019 года. Там хотят расширить музейные пространства, привести в порядок фондохранилище и обновить основную экспозицию. Первый транш в 53,4 млн рублей в регион поступит в 2021 году, а вторая часть федеральных денег — 246 млн рублей — в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU