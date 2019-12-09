Самарская область получит около 300 млн рублей из федерального бюджета на ремонт музея Алабина
Правительство РФ выделит деньги на капитальный ремонт музея имени П.В. Алабина в Самаре. Средства направят в рамках федерального проекта «Культурная среда». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
- Самарской области будет выделено около 300 млн рублей на капитальный ремонт музея имени П.В. Алабина. Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год, - говорится в документе.
Напомним, ранее работы в здании планировалось начать в конце 2019 года. Там хотят расширить музейные пространства, привести в порядок фондохранилище и обновить основную экспозицию. Первый транш в 53,4 млн рублей в регион поступит в 2021 году, а вторая часть федеральных денег — 246 млн рублей — в 2022 году.
ИСТОЧНИК KP.RU