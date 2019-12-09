В Самарской области селянину пришлось вернуть сэкономленные при покупке дома бюджетные деньги
В Самарской области привлекли к ответственности местного жителя, который решил сэкономить выделенные ему на покупку жилья бюджетные деньги. Мужчина купил участок с домом в сельской местности, и у него еще остались 238 тысяч рублей, но возвращать соцвыплаты он не стал. В итоге дело дошло до суда.
- Приставы Безенчукского района возбудили в отношении мужчины исполнительное производство. В дальнейшем в отношении его машину наложили запрет на регистрационные действия, а самого должника ограничили в праве выезда за границу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Сразу после этого мужчина поспешил полностью погасить свой долг. В итоге все запреты с него были сняты.
ИСТОЧНИК KP.RU