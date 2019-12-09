2019-12-09T10:01:22+03:00
Общество

В Самарской области селянину пришлось вернуть сэкономленные при покупке дома бюджетные деньги

Мужчине выделили соцвыплату на приобретение жилья, но потратил он ее не полностью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина вернул 238 тысяч рублей бюджетных денег после запрета на выезд за пределы РФМужчина вернул 238 тысяч рублей бюджетных денег после запрета на выезд за пределы РФФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области привлекли к ответственности местного жителя, который решил сэкономить выделенные ему на покупку жилья бюджетные деньги. Мужчина купил участок с домом в сельской местности, и у него еще остались 238 тысяч рублей, но возвращать соцвыплаты он не стал. В итоге дело дошло до суда.

- Приставы Безенчукского района возбудили в отношении мужчины исполнительное производство. В дальнейшем в отношении его машину наложили запрет на регистрационные действия, а самого должника ограничили в праве выезда за границу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Сразу после этого мужчина поспешил полностью погасить свой долг. В итоге все запреты с него были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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