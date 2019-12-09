Волейболисты «Новы» проиграли девятый матч подряд в чемпионате России

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-09T10:08:48+03:00

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Волейбольный клуб «Нова» проиграл «Факелу» из Нового Уренгоя в матче чемпионата России. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 0:3. В первом сете «Нова» не смогла навязать борьбу гостям, уступив 11:25, в двух других команда из Самарской области сопротивлялась, но ни одну партию взять не смогла – оба сета завершились со счетом 17:25.

- У нас сегодня мало что получилось из того, что мы готовили. Наш соперник прекрасно подавал, и мы не смогли надежно сыграть на приеме. Мы пока даже на тренировках таких подач не подаем, и у ребят есть определенные проблемы в приеме. Мы работаем над этим. Думаю, наши победы еще впереди, все игроки хотят и могут играть, - приводит слова главного тренера «Новы» Юрия Филиппова пресс-служба клуба.

Эта игра стала первой для Филиппова в статусе наставника команды из Самарской области. На посту главного тренера он сменил Александра Горбаткова.

Поражение от «Факела» стало девятым подряд для «Новы» в этом сезоне. Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата страны с одним набранным очком.

ИСТОЧНИК KP.RU