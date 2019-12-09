Самарцам рассказали: пить витамин Д без назначения врача опасно

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-09T10:14:58+03:00

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Вы заметили моду на витамин Д? Все чаще нам внушают необходимость употреблять этот витамин. Пока все не отправились в аптеку за очередным «волшебным» пузырьком, терапевт Валентина Тимбай объяснила, почему витамины нужно употреблять с осторожностью.

- Пить просто так витамин Д не стоит — его переизбыток — такая же болезнь, которая требует лечения. Если же вы как-то не так себя чувствуете, обычные нагрузки переносите сложнее, чем обычно, болеете без остановки — тогда можно сдать анализ крови на уровень витамина Д. Даже в профилактических дозах витамин пить можно только с разрешения врача. Обычно его не пьют круглогодично — только в те месяца, когда солнца не видно совсем - примерно с ноября по март, - рассказывает врач. - Естественным путем долю витамина можно получить из солнечного света (не переусердствуйте), рыбьего жира, желтков, жирной рыбы, говяжьей печени, из некоторых грибов, дрожжей и продуктов, искусственно обогащенных витаминами.

А вот поддаваться массовой моде на витамины «хорошего настроения» не стоит.

- Перед началом приема витамина Д необходимо сдать соответствующие анализы, показать их терапевту или педиатру. По назначению принимаем витамин D исключительно в определенных доктором дозировках, - предупреждает Валентина Тимбай.

Записаться на прием к терапевту Валентине Тимбай можно в клинике «Призвание».

Как найти:

Клиника «Призвание»

тел. (846) 300-40-77

ул. Ерошевского, 20

ул. Владимирская, 1А

clinica-prizvanie.ru

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