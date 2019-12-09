Самарцам рассказали: пить витамин Д без назначения врача опасно
Вы заметили моду на витамин Д? Все чаще нам внушают необходимость употреблять этот витамин. Пока все не отправились в аптеку за очередным «волшебным» пузырьком, терапевт Валентина Тимбай объяснила, почему витамины нужно употреблять с осторожностью.
- Пить просто так витамин Д не стоит — его переизбыток — такая же болезнь, которая требует лечения. Если же вы как-то не так себя чувствуете, обычные нагрузки переносите сложнее, чем обычно, болеете без остановки — тогда можно сдать анализ крови на уровень витамина Д. Даже в профилактических дозах витамин пить можно только с разрешения врача. Обычно его не пьют круглогодично — только в те месяца, когда солнца не видно совсем - примерно с ноября по март, - рассказывает врач. - Естественным путем долю витамина можно получить из солнечного света (не переусердствуйте), рыбьего жира, желтков, жирной рыбы, говяжьей печени, из некоторых грибов, дрожжей и продуктов, искусственно обогащенных витаминами.
Фото: Людмила Филатова
А вот поддаваться массовой моде на витамины «хорошего настроения» не стоит.
- Перед началом приема витамина Д необходимо сдать соответствующие анализы, показать их терапевту или педиатру. По назначению принимаем витамин D исключительно в определенных доктором дозировках, - предупреждает Валентина Тимбай.
Записаться на прием к терапевту Валентине Тимбай можно в клинике «Призвание».
Как найти:
Клиника «Призвание»
тел. (846) 300-40-77
ул. Ерошевского, 20
ул. Владимирская, 1А
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