В Похвистнево на следующей неделе откроют свои двери новый ФОК с бассейном и детский сад
На следующей неделе жителей Похвистнева ждут сразу два приятных события: там откроется физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют» и детский сад на 150 мест. Оба начнут работать в среду, 18 декабря, пишет «Похвистнево.Информ».
В спортивном комплексе разместятся залы для занятия шейпингом и тренажерный зал, зоны для игр в волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный и большой теннис. Также в нем обустроили бассейн, который смогут посещать как самые маленькие жители Похвистнева, так и люди пенсионного возраста. Там будут проходить занятия по аквааэробике, и будут обучать плаванию.
Что касается нового детского сада, то он разместился на улице Губкина. Помимо самого здания, строители благоустроили и прилегающую территорию. Там установили беседки, качели, горки, баскетбольные кольца, песочницы и спортивную площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU