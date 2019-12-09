Продукция «АКОМ» включена в перечень «100 лучших товаров России»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-09T10:27:36+03:00

Еще один продукт компании «АКОМ» - отечественного лидера по производству аккумуляторных батарей – включен в престижный перечень «100 лучших товаров России»

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4 декабря в Министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2019». На сегодняшний день это самое значительное событие в области оценки качества продукции отечественных производителей, призванное мотивировать предприятия на выпуск конкурентоспособной продукции. Товары, победившие в данном конкурсе, соответствуют всем стандартам мирового качества

Компания «АКОМ» неоднократно подтверждала качество своей продукции в данном конкурсе. Этот год не стал исключением: в перечень «100 лучших товаров России» вошел аккумулятор «REACTOR». Это линейка мощных батарей с рекордными значениями тока холодного пуска, изготовленная по передовой технологии и не имеющая аналогов в России.

Помимо специального диплома, весь коллектив АО «АКОМ» отмечен почетной грамотой минпрома Самарской области - за вклад в развитие региональной экономики. Кроме того, персональным почетным знаком «Отличник качества» награжден исполнительный директор по развитию производственных мощностей О.А. Бельцов.

Региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» проводится при поддержке областного правительства с 1998 года. В благодарственном письме Дирекции Программы «100 лучших товаров России» в адрес Губернатора Самарской области Д.И. Азарова отмечено, что Самарский регион вошел в число первых 30 субъектов РФ по количеству товаров и услуг, принявших участие в федеральном этапе Конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU