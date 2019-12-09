Волейбольный клуб «Нова» будет перечислять деньги от продажи билетов тяжелобольным детям и детям-инвалидам

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-09T10:43:42+03:00

По словам представителей клуба, введение билетов на игры не сильно сказался на посещаемости домашних матчей. Фото: ВК «Нова».

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Волейбольный клуб «Нова» определился с тем, куда будет направлять деньги, полученные от продажи билетов. Напомним, ранее в команде заявили, что все средства планируют направлять на благотворительность. «Нова» будет помогать тяжелобольным детям и детям-инвалидам, сообщили в пресс-службе клуба.

- Руководство волейбольного клуба «Нова» приняло решение передавать средства от продажи билетов на домашние матчи команды одному из крупнейших благотворительных фондов России – «Русфонду», - уточнили в клубе. - Адресную финансовую поддержку от клуба и его болельщиков будут регулярно получать тяжелобольные дети и дети-инвалиды Самарской области.

Первое пожертвование «Нова» уже сделала. Деньги от клуба получит 10-летняя Алена Плотникова из Похвистнево. У девочки церебральный паралич, однако Алена борется с болезнью, учится ходить. Для полного выздоровления девочке надо продолжать дорогостоящее лечение.

- Желание помогать людям у нас было всегда, - прокомментировал ситуацию исполнительный директор «Новы» Евгений Петропавлов. - Мы представляем Самарскую область в элите российского волейбола, мы играем для своих болельщиков, в большинстве своем жителей нашего региона, поэтому нам не безразличны их проблемы. Мы решили отдавать на благотворительные цели прибыль, получаемую от продажи билетов на наши матчи. И хочется поблагодарить всех болельщиков, ведь по сути именно они помогают людям, приходя на наши игры и покупая билеты. Надеюсь, что все мы от этого станем немного лучше

По словам представителей клуба, введение билетов на игры (ранее вход на матчи был бесплатным) не сильно сказался на посещаемости домашних матчей. В основном спада не произошло из-за решения «Новы» направлять деньги на благотворительность.

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ИСТОЧНИК KP.RU