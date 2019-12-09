2019-12-09T10:50:18+03:00
Общество

В Самаре ветклиника незаконно торговала лекарствами для животных

Владелицу организации наказали после жалобы одного из местных жителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Хозяйке ветклиники придется заплатить в доход государства 4 тысячи рублейХозяйке ветклиники придется заплатить в доход государства 4 тысячи рублей
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В Самаре сотрудники Россельхознадзора нашли ветеринарную клинику, которая работала с нарушениями. Один из местных жителей пожаловался, что заведение незаконно торгует препаратами для животных. При проверке эта информация подтвердилась.

- Установлено, что индивидуальная предпринимательница продавала лекарственные препараты без лицензии. Также выяснилось, что она хранила их с нарушениями, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В отношении владелицы ветклиники составили два административных протокола по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Арбитражный суд Самарской области назначил ей наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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