В Самаре ветклиника незаконно торговала лекарствами для животных
В Самаре сотрудники Россельхознадзора нашли ветеринарную клинику, которая работала с нарушениями. Один из местных жителей пожаловался, что заведение незаконно торгует препаратами для животных. При проверке эта информация подтвердилась.
- Установлено, что индивидуальная предпринимательница продавала лекарственные препараты без лицензии. Также выяснилось, что она хранила их с нарушениями, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
В отношении владелицы ветклиники составили два административных протокола по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Арбитражный суд Самарской области назначил ей наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU