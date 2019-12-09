В Самарской области водитель на Volkswagen уронил бетонную опору
В минувшее воскресенье, 8 декабря, в Похвистневском районе произошло серьезное ДТП. Около 8:20 водитель на Volkswagen протаранил бетонную опору.
- За рулем иномарки находился 60-летний мужчина. Он, двигаясь по улице Революционной со стороны трассы «Самара — Бугуруслан» в направлении улицы Пушкина, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге он наехал на опору линии электропередач, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Его с различными травмами госпитализировали в больницу. Известно, что на момент аварии мужчина был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU