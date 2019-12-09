2019-12-09T10:52:40+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель на Volkswagen уронил бетонную опору

После ДТП мужчина попал в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожилой лихач на иномарке не справился с управлением и влетел в опоруПожилой лихач на иномарке не справился с управлением и влетел в опоруФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В минувшее воскресенье, 8 декабря, в Похвистневском районе произошло серьезное ДТП. Около 8:20 водитель на Volkswagen протаранил бетонную опору.

- За рулем иномарки находился 60-летний мужчина. Он, двигаясь по улице Революционной со стороны трассы «СамараБугуруслан» в направлении улицы Пушкина, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге он наехал на опору линии электропередач, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Его с различными травмами госпитализировали в больницу. Известно, что на момент аварии мужчина был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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