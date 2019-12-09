Владимир Путин назначил несколько новых судей в Самарской области

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-09T11:13:44+03:00

Всех судей назначили на 6-летний срок службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменения коснулись судов в Самаре, Тольятти, областного и арбитражного

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Президент России Владимир Путин 6 декабря подписал указ о назначении новых судей в Самарской области. Состав служителей Фемиды обновят в районных, областном и арбитражном судах.

- Председателем Красноглинского районного суда Самары назначается Лайсян Гиниятуллина, заместителем председатели Советского районного суда Самары — Светлана Миронова, судьей Централнього районного суда Тольятти — Татьяна Глазунова, - говорится в документе.

Самарский областной суд пополнят сразу четверо судей. Это Евгения Балыкина, Ольга Сорокина, Дмитрий Горьков и Ирина Клементьева. В арбитражном суде Самарской области теперь будут работать Ирина Белоконева и Марина Карякина. Всех новых судей назначили на 6-летний срок службы.

ИСТОЧНИК KP.RU