2019-12-09T11:13:44+03:00
Общество

Владимир Путин назначил несколько новых судей в Самарской области

Изменения коснулись судов в Самаре, Тольятти, областного и арбитражного
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всех судей назначили на 6-летний срок службыВсех судей назначили на 6-летний срок службыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Президент России Владимир Путин 6 декабря подписал указ о назначении новых судей в Самарской области. Состав служителей Фемиды обновят в районных, областном и арбитражном судах.

- Председателем Красноглинского районного суда Самары назначается Лайсян Гиниятуллина, заместителем председатели Советского районного суда Самары — Светлана Миронова, судьей Централнього районного суда Тольятти — Татьяна Глазунова, - говорится в документе.

Самарский областной суд пополнят сразу четверо судей. Это Евгения Балыкина, Ольга Сорокина, Дмитрий Горьков и Ирина Клементьева. В арбитражном суде Самарской области теперь будут работать Ирина Белоконева и Марина Карякина. Всех новых судей назначили на 6-летний срок службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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