2019-12-09T11:35:38+03:00
Происшествия

В Жигулевске уголовник стащил из кафе кассовый аппарат, испугался и выбросил его

На дело мужчина приехал на своем авто, а вот «убегал» он уже на попутке
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Попытка обокрасть кафе с треском провалиласьПопытка обокрасть кафе с треском провалиласьФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Жигулевске на днях произошло дерзкое преступление. Неизвестный залез в одно из кафе и похитил оттуда кассовый аппарат. Причиненный ущерб директор заведения оценил в 22 тысячи рублей.

- При осмотре места преступления полицейские заметили на парковке незапертый автомобиль с документами на имя местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что машина принадлежит ранее неоднократно судимому 28-летнему местному жителю. Сотрудники полиции предположили, что мужчина может быть причастен к преступлению. Они нашли и задержали его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержанный сознался в содеянном. Он рассказал, что подъехал к кафе на своем автомобиле. Выставил фанеру в окне и залез в помещение. После этого он похитил кассовый аппарат, но испугался, что его заметил сторож, и, убегая, выбросил его. С места преступления мужчина скрылся на попутном авто. В дальнейшем полицейские нашли пропажу и вернули ее владельцу. Что касается мужчины, то на него завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-мэр Самары пригрозил отправить чиновника в «полет» из-за ремонта улицы Гвардейской
Как выгодно купить машину в Самаре, узнают участники тура по автосалонам
В Самаре мужчина забил до смерти своего нового знакомого, который пытался от него убежать
В Самарской области на трассе М-5 женщина опрокинула «Газель» в кювет
Для самарцев открыли продажи круизов-2020 на теплоходе «Александр Великий»
Владимир Путин назначил несколько новых судей в Самарской области
В Самарской области водитель на Volkswagen уронил бетонную опору
В Самаре ветклиника незаконно торговала лекарствами для животных
Волейбольный клуб «Нова» будет перечислять деньги от продажи билетов тяжелобольным детям и детям-инвалидам
Продукция «АКОМ» включена в перечень «100 лучших товаров России»
В Похвистнево на следующей неделе откроют свои двери новый ФОК с бассейном и детский сад
Самарцам рассказали: пить витамин Д без назначения врача опасно
Волейболисты «Новы» проиграли девятый матч подряд в чемпионате России
В Самарской области селянину пришлось вернуть сэкономленные при покупке дома бюджетные деньги
Самарская область получит около 300 млн рублей из федерального бюджета на ремонт музея Алабина
Самарцы могут лечить близорукость во сне