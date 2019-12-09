В Жигулевске уголовник стащил из кафе кассовый аппарат, испугался и выбросил его

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-09T11:35:38+03:00

На дело мужчина приехал на своем авто, а вот «убегал» он уже на попутке

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В Жигулевске на днях произошло дерзкое преступление. Неизвестный залез в одно из кафе и похитил оттуда кассовый аппарат. Причиненный ущерб директор заведения оценил в 22 тысячи рублей.

- При осмотре места преступления полицейские заметили на парковке незапертый автомобиль с документами на имя местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что машина принадлежит ранее неоднократно судимому 28-летнему местному жителю. Сотрудники полиции предположили, что мужчина может быть причастен к преступлению. Они нашли и задержали его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержанный сознался в содеянном. Он рассказал, что подъехал к кафе на своем автомобиле. Выставил фанеру в окне и залез в помещение. После этого он похитил кассовый аппарат, но испугался, что его заметил сторож, и, убегая, выбросил его. С места преступления мужчина скрылся на попутном авто. В дальнейшем полицейские нашли пропажу и вернули ее владельцу. Что касается мужчины, то на него завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU