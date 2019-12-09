2019-12-09T12:03:00+03:00
Туризм

Для самарцев открыли продажи круизов-2020 на теплоходе «Александр Великий»

В будущей навигации теплоход совершит 14 круизов по озеру Байкал с отправлением из Иркутска
Кристина АДАЕВА
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Фото сайта infoflot.comФото сайта infoflot.com
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Самарцы могут уже сейчас приобрести круизы на 2020 год на теплоходе «Александр Великий». Навигация для этого теплохода в следующем году начнется в мае и закончится в сентябре. Туристов ждут самые красивые уголки Байкала: легендарные острова Огой и Ольхон, Малые Ушканьи острова с лежбищем нерпы, горячие источники в Чивыркуйском заливе, песчаный пляж Академической бухты, озеро Фролиха и многое другое – всего 14 круизов.

На борту теплохода «Александр Великий» 14 кают, так что путешествие пройдет в дружеской камерной атмосфере. Есть ресторан-бар, кафе на открытой палубе, салон отдыха и конференц-зал. Красоту Байкала дополнят увлекательные экскурсии в сопровождении опытного гида-экскурсовода.

Также в стоимость круиза входят питание «полный пансион»; трансфер «Иркутск – пос. Листвянка – Иркутск»; рекреационные сборы и услуги гида-экскурсовода; прокат книг и DVD-дисков; услуги прачечной и гладильной; визовая поддержка для иностранных туристов.

Узнать подробнее о круизах и купить путешествие можно на сайте круизного центра «Инфофлот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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