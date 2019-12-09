2019-12-09T11:44:23+03:00
Происшествия

В Самарской области на трассе М-5 женщина опрокинула «Газель» в кювет

Автомобилистку с травмами увезли в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Газель" вылетела с дороги в кювет и упала на бок"Газель" вылетела с дороги в кювет и упала на бокФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ночью 8 декабря в Ставропольском районе произошло «одиночное» ДТП. Примерно в 1:00 на трассе М-5 опрокинулась в кювет «Газель».

- За рулем автомобиля находилась 52-летняя женщина. Автомобилистка, двигаясь со стороны Самары в направлении Тольятти, не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. В результате она съехала в правый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В аварии пострадала только женщина-водитель. Ее госпитализировали в больницу. Известно, что на момент ДТП автомобилистка была трезва. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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