2019-12-09T12:05:34+03:00
Общество

Как выгодно купить машину в Самаре, узнают участники тура по автосалонам

В полезное путешествие приглашает «Комсомолка»
Кристина АДАЕВА
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14 декабря «Комсомольская правда – Самара» приглашает опытных и начинающих автомобилистов в тур по автосалонам города. Путешествие будет полезным для тех, кто планирует купить автомобиль.

На комфортном автобусе отправимся в отдаленные автоцентры, чтобы прокатиться на новинках мирового автопрома, узнать о специальных акциях и выгодных предложения. Как и всегда, по дороге участников тура ждут викторины и приятные сюрпризы.

Участие в автотуре бесплатное. Записаться нужно заранее по телефону (846) 270-69-10 или отправить заявку по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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