Как выгодно купить машину в Самаре, узнают участники тура по автосалонам
14 декабря «Комсомольская правда – Самара» приглашает опытных и начинающих автомобилистов в тур по автосалонам города. Путешествие будет полезным для тех, кто планирует купить автомобиль.
На комфортном автобусе отправимся в отдаленные автоцентры, чтобы прокатиться на новинках мирового автопрома, узнать о специальных акциях и выгодных предложения. Как и всегда, по дороге участников тура ждут викторины и приятные сюрпризы.
Участие в автотуре бесплатное. Записаться нужно заранее по телефону (846) 270-69-10 или отправить заявку по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU