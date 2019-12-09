2019-12-09T12:32:50+03:00
Происшествия

Прокуратура назвала средний размер взятки в Самарской области в 2019 году

Также в надзорном ведомстве рассказали, в каких сферах чаще всего берут незаконные вознаграждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Число коррупционных преступлений в регионе за последний год увеличилосьЧисло коррупционных преступлений в регионе за последний год увеличилосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В прокуратуре рассказали, кто чаще всего берет взятки в Самарской области и каков средний размер незаконного вознаграждения.

- За 9 месяцев 2019 года в потребительской сфере было совершено 92 коррупционных преступлений, в бюджетной — 79, в сфере строительства — 46, в финансовой-кредитной — 24, в сфере здравоохранения — 16, в сфере образования — 11, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре Самарской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, количество случаев коррупции в этом году составило 579, что на 64 преступления больше, чем в прошлом году. В том числе увеличилось и число мошенничеств и взяток, совершенных в крупном — 250 тысяч рублей и 150 тысяч рублей, а также особо крупном размерах — 1 млн рублей. В этом году таких преступлений правоохранители зарегистрировали 130, в 2018 году — 111. Средняя же сумма взяток в Самарской области в 2019 году составила 226 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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