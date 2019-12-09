Прокуратура назвала средний размер взятки в Самарской области в 2019 году
В прокуратуре рассказали, кто чаще всего берет взятки в Самарской области и каков средний размер незаконного вознаграждения.
- За 9 месяцев 2019 года в потребительской сфере было совершено 92 коррупционных преступлений, в бюджетной — 79, в сфере строительства — 46, в финансовой-кредитной — 24, в сфере здравоохранения — 16, в сфере образования — 11, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре Самарской области.
Как отмечают в надзорном ведомстве, количество случаев коррупции в этом году составило 579, что на 64 преступления больше, чем в прошлом году. В том числе увеличилось и число мошенничеств и взяток, совершенных в крупном — 250 тысяч рублей и 150 тысяч рублей, а также особо крупном размерах — 1 млн рублей. В этом году таких преступлений правоохранители зарегистрировали 130, в 2018 году — 111. Средняя же сумма взяток в Самарской области в 2019 году составила 226 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU