Ублажил, а потом избил: неосторожным самарчанкам пришлось отбиваться от настойчивого кавалера

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-09T12:54:24+03:00

Две женщины познакомились в кафе с мужчиной, приятным во всех отношениях, вечер решили продолжать у него дома. А зря - выбраться оттуда оказалось не так-то просто

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Две Светланы в начале декабря попали в крайне неприятную историю: знакомство с мужчиной обернулось для них нервотрепкой, травмами и обращением в полицию.

Началось все 1 декабря в кафе на ул.Ново-Садовой, где девушки познакомились с парнем по имени Илья. Какое-то время они выпивали вместе в заведении, потом поехали к нему в гости. Но вот выбраться из квартиры на ул.Солнечной оказалось крайне непросто.

- В дежурную часть поступило три звонка с этого адреса, женщины просили помощи, потому что их избил знакомый и не отдает им вещи, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" собственный источник в полиции.

Оказалось, что после того, как женщины с новым кавалером приехали к нему домой, они продолжили употреблять алкоголь, после чего все вместе заснули. А вот пробуждение для одной из Светлан оказалось неожиданным: сквозь сон она почувствовала, что к ней кто-то пристает. Потом женщина рассказывала, что обнаружила голову мужчины в районе живота - он решил ублажить ее, снял белье и уже вовсю работал языком. Светлана была против таких ласк, о чем не преминула сообщить кавалеру. Дамы переполошились, начали собирать вещи, но неудовлетворенный мужчина решил их не отпускать.Прорываться на волю пришлось силой после нескольких звонков в полицию.

Каким чудом гостьям удалось сбежать, пока остается тайной, но через пару дней обе были вынуждены обратиться в больницу - у них диагностировали травмы головы. Медики расспросили пациенток: как же так получилось, те честно рассказали о своих злоключениях, после чего медики передали информацию о возможном преступлении в полицию.

Сейчас правоохранительные органы проверяют на достоверность историю, рассказанную Светланами. Если информация подтвердится, то Илью ожидают большие проблемы и несколько уголовных дел, в том числе за сексуальное насилие.

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ИСТОЧНИК KP.RU