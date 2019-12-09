В Самаре из кожно-венерологического диспансера из-за угрозы пожара эвакуировали 25 человек
Днем в понедельник, 9 декабря, пожарным пришлось выезжать в Самарский областной кожно-венерологический диспансер на улице Революционной, 138. Оттуда в 15:14 поступил сигнал о пожаре.
- Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова - Пожар № 2. По прибытия было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки в серверной. Горения не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В целях безопасности пожарные эвакуировали из здания 25 человек: 15 сотрудников учреждения и 10 посетителей. Никто из них не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU