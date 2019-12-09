В Самаре из кожно-венерологического диспансера из-за угрозы пожара эвакуировали 25 человек

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-09T15:50:27+03:00

Пожарные оперативно выехали на вызов, но тушить ничего не понадобилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Днем в понедельник, 9 декабря, пожарным пришлось выезжать в Самарский областной кожно-венерологический диспансер на улице Революционной, 138. Оттуда в 15:14 поступил сигнал о пожаре.

- Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова - Пожар № 2. По прибытия было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки в серверной. Горения не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В целях безопасности пожарные эвакуировали из здания 25 человек: 15 сотрудников учреждения и 10 посетителей. Никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU