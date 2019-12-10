2019-12-10T07:39:20+03:00
Общество

В Тольятти загорелась маршрутка с шестью пассажирами около медгородка

В ЧП никто не пострадал и не погиб
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автобус выгорел полностью. Фото: ГУМВД РФ по Самарской областиАвтобус выгорел полностью. Фото: ГУМВД РФ по Самарской области
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Ранним утром в Тольятти сотрудникам ГУ МЧС РФ по Самарской области пришлось тушить горящую маршрутку. "Газелька" загорелась на бульваре Здоровья, 25А, во время движения по маршруту. О ЧП сообщили на пульт в МЧС, пожарные сразу выехали на место.

- В ЧП никто не пострадал, погибших нет. В микроавтобусе находились шесть человек, взрослые, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Уже известна предварительная причина пожара, это замыкание электропроводки. Пожар ликвидировали восемь человек, на вызов выезжали две машины. В ГУ МВД РФ по Самарской области рассказали, что автобус загорелся, как только отъехал от остановки, где высаживал людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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