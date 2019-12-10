СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-10T08:02:10+03:00

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За 9 лет участия в конкурсе практически вся основная продукция предприятия была удостоена победы. В этом году эксперты конкурса оценили топливо дизельное зимнее высокого экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013. Включение в его рецептуру депрессорно-диспергирующей присадки позволило улучшить низкотемпературные свойства продукта: снизить предельную температуру фильтруемости и температуру застывания топлива до -32 С. Это значит, что топливо идеально подходит для использования его автомобилистами зимой.

КНПЗ модернизируется, внедряя новые технологии и улучшая свою продукцию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Победа в престижном конкурсе и присвоение продукции особого знака служат для потребителя дополнительной гарантией высокого качества моторного топлива, производимого Куйбышевским НПЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/748742" frameborder="0"></iframe> Зимнее дизельное топливо Куйбышевского НПЗ эксперты признали лучшим.

ИСТОЧНИК KP.RU