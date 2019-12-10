Зимнее дизельное топливо Куйбышевского НПЗ эксперты признали лучшим
За 9 лет участия в конкурсе практически вся основная продукция предприятия была удостоена победы. В этом году эксперты конкурса оценили топливо дизельное зимнее высокого экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013. Включение в его рецептуру депрессорно-диспергирующей присадки позволило улучшить низкотемпературные свойства продукта: снизить предельную температуру фильтруемости и температуру застывания топлива до -32 С. Это значит, что топливо идеально подходит для использования его автомобилистами зимой.
КНПЗ модернизируется, внедряя новые технологии и улучшая свою продукцию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Победа в престижном конкурсе и присвоение продукции особого знака служат для потребителя дополнительной гарантией высокого качества моторного топлива, производимого Куйбышевским НПЗ.
Зимнее дизельное топливо Куйбышевского НПЗ эксперты признали лучшим.
ИСТОЧНИК KP.RU