Хоккейная «Лада» дома обыграла «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ
В понедельник, 9 декабря, в Тольятти прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и «Молотом-Прикамье» из Перми. Несмотря на то, что первыми ворота противника распечатали гости, победа в игре досталась команде из Автограда.
В первом тайме шайба пермяков осталась безответной, а вот во втором периоде тольяттинцы забили сразу два гола. Отличились Филипп Толузаков и Владимир Журавлев. Точку в матче поставил Артурс Озолиньш, забросив третью для «Лады» шайбу. В итоге матч закончился со счетом 3:1.
Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в среду, 11 декабря, также дома. Ей предстоит сразиться с «Ижсталью».
ИСТОЧНИК KP.RU