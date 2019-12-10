Блюда на любой вкус: в аэропорту Курумоч заработало кафе-столовая

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-10T08:33:38+03:00

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В самарском аэропорту Курумоч появилась еще одна точка общественного питания. Недавно там открыли кафе-столовую. Оно находится недалеко от парковочного комплекса, напротив старого терминала аэропорта.

- В меню представлены блюда на любой вкус - салаты, супы, горячее, выпечка. Работает кафе с 11:00 до 15:00, - сообщили в пресс-службе аэропорта Самары.

В будние дни в кафе можно попасть на бизнес-ланчи. Их средняя стоимость составит около 200 рублей. Также заведение можно будет использовать и для проведения различных праздников и мероприятий. Спецобслуживание возможно по выходным и праздничным дням.

ИСТОЧНИК KP.RU