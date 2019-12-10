2019-12-10T08:33:38+03:00
Общество

Блюда на любой вкус: в аэропорту Курумоч заработало кафе-столовая

Средняя стоимость бизнес-ланча в заведение составит около 200 рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: аэропорт КурумочФото: аэропорт Курумоч
Изменить размер текста:

В самарском аэропорту Курумоч появилась еще одна точка общественного питания. Недавно там открыли кафе-столовую. Оно находится недалеко от парковочного комплекса, напротив старого терминала аэропорта.

- В меню представлены блюда на любой вкус - салаты, супы, горячее, выпечка. Работает кафе с 11:00 до 15:00, - сообщили в пресс-службе аэропорта Самары.

В будние дни в кафе можно попасть на бизнес-ланчи. Их средняя стоимость составит около 200 рублей. Также заведение можно будет использовать и для проведения различных праздников и мероприятий. Спецобслуживание возможно по выходным и праздничным дням.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти следователи разбираются в гибели новорожденного в реанимации
Миодраг Божович может покинуть «Крылья Советов»
Одна цена на весь путь: в Самаре изменят стоимость проезда на автобусе № 480
Хоккейная «Лада» дома обыграла «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ
Зимнее дизельное топливо Куйбышевского НПЗ эксперты признали лучшим
В Тольятти загорелась маршрутка с шестью пассажирами около медгородка
В Самаре обсудили цифровые проекты местных разработчиков, которые будут полезны всей стране
За мусор в Самаре можно будет заплатить в рассрочку
В Самарской области за неделю гриппом заболели больше 10 тысяч человек
Еще церковь не помешает: в Самаре на Московском шоссе достроят Храм жен мироносиц
Сбил и бросил умирать: полиция ищет водителя грузовика, покалечившего женщину под Тольятти
«Достал травмат из машины и начал стрелять»: в Самаре неизвестный ранил возле бара девушку
Самарские ученые разработали бесплатную программу для изучения работы мозга
В Самарской области мошенники рассылают жителям фальшивые штрафы от Роспотребнадзора
В Самарской области с наркотиками будет бороться магистр менеджмента
В Самаре из кожно-венерологического диспансера из-за угрозы пожара эвакуировали 25 человек
Самарцы не поддержали строительство высоток на Металлурге и на улице Советской Армии
В Самаре охранник ночного клуба избил девушку и попал на видео
В Самаре дети могут написать о своих добрых делах и получить ответ от сказочного героя
«Было больно, но я вытерпела»: экс-участница «Дома-2» из Самары сделала себе «губы дьявола»
Крал деньги, сигареты и золотые украшения: подробности задержания серийного грабителя магазинов в Самаре
Всероссийский Дед Мороз рассказал, что бы он подарил президентам США и Украины на Новый год
В поселке Мирный парень выгуливал сестру на собачьем поводке
Билайн дарит самарцам скидку 20% на связь в 2020 году
Участником жуткого ДТП на Волжском шоссе в Самаре оказался участковый полиции