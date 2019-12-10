Одна цена на весь путь: в Самаре изменят стоимость проезда на автобусе № 480

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-10T08:57:15+03:00

Теперь тариф на маршруте не будет зависеть от дальности поездки

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В Самаре изменят стоимость проезда в пригородном автобусе № 480, который ходит от железнодорожного вокзала через поселки Зубчаниновка, Стройкерамика, Петра Дубрава и Кошелев-Парк до микрорайона Крутые Ключи. Если раньше тарифы на этом маршруте были нерегулируемыми, то теперь на всем протяжении движения стоимость проезда будет одна.

- Со следующего понедельника, 16 декабря, будет изменена стоимость проезда в автобусе № 480. По информации перевозчика ООО «Городской экспресс», с этого времени она составит 35 рублей на всем протяжении маршрута вне зависимости от дальности поездки, - сообщили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Также в ведомстве отметили, что стоимость проезда в других пригородных автобусах, а именно № 126С, 126Ю и 131 в ближайшее время менять не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU