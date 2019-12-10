Миодраг Божович может покинуть «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-10T09:07:17+03:00

Божович работает в «КС» с осени 2018 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Отставка, если она случится, произойдет до сборов

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«Крылья Советов» могут отправить в отставку главного тренера команды Миодрага Божовича. Черногорский специалист может покинуть самарский клуб до начала сборов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

- Контракт черногорского тренера с самарским клубом рассчитан еще на полтора года и, вероятно, увольнение возможно только в случае выплаты определенной неустойки, - отметили в издании.

Среди кандидатов на пост главного тренера «КС», в случае отставки Божовича, называют наставника «Урала» Дмитрия Парфенова и тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова.

Напомним, после осенней части сезона РПЛ «Крылья» занимают предпоследнюю – 15-ую – строчку в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU