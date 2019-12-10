Миодраг Божович может покинуть «Крылья Советов»
«Крылья Советов» могут отправить в отставку главного тренера команды Миодрага Божовича. Черногорский специалист может покинуть самарский клуб до начала сборов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
- Контракт черногорского тренера с самарским клубом рассчитан еще на полтора года и, вероятно, увольнение возможно только в случае выплаты определенной неустойки, - отметили в издании.
Среди кандидатов на пост главного тренера «КС», в случае отставки Божовича, называют наставника «Урала» Дмитрия Парфенова и тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова.
Напомним, после осенней части сезона РПЛ «Крылья» занимают предпоследнюю – 15-ую – строчку в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU