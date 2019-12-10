В Тольятти следователи разбираются в гибели новорожденного в реанимации

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-10T09:19:18+03:00

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В Самарской области следователи разбираются в причинах гибели новорожденного ребенка. Он скончался в реанимационном отделении одной из больниц Тольятти. Об этом в соцсетях сообщила мать малыша.

- У меня была 40 неделя беременности, когда я приехала по направлению из Жигулевска в больницу Тольятти. 8 ноября меня отправили домой, сказали приехать 12 числа. В указанный день приехала. Три дня мне делали уколы и ставили капельницы, продержали до 42 недель. Я просила сделать мне стимуляцию или кесарево, но мне отказали, - рассказала женщина.

По ее словам, 18 ноября у нее начались схватки, потом ее перевели в родильный зал и продержали там почти сутки. Вечером у женщины поднялась температура, и только тогда ей сделали кесарево сечение. К сожалению, ребенка спасти не удалось. По словам жительницы Жигулевска, ее малыш успел наглотаться «зеленых вод» и скончался на следующий день в реанимации. В заключении написали, что это была переношенная беременность.

Женщина уверена, что ребенка можно было спасти, что виной всему халатность врачей. Установить точную причину гибели младенца предстоит следователям. Как сообщили в СУ СК по Самарской области, сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU