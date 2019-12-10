В Самаре мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» покажут на пять дней раньше выхода в прокат

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-10T10:05:19+03:00

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Самарцы смогут увидеть новый отечественный мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» на пять дней раньше, чем он выйдет на большие экраны. В кинотеатре ZOOM Cinema в ТРК «Эль Рио» пройдет предпоказ мультфильма. Он запланирован на 21 декабря.

- Зима в этом году в Тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Прямо, как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но, вот, пришла весна. Точнее – почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши герои – Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной, не пришла новость - в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Не один все же мультфильм прошли вместе, да и все равно он про книги забыл, орет, точнее поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес -настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой, - говорится в синопсисе мультфильма.

Посмотреть мультфильм можно в кинотеатре ZOOM Cinema в ТРК «Эль Рио».

В прокат «Иван Царевич и Серый Волк 4» выйдет 26 декабря. Посмотреть его можно в кинотеатре ZOOM Cinema в ТРК «Эль Рио».

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU