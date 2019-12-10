2019-12-10T10:15:28+03:00
Общество

В Самарской области приемным семьям увеличат размер пособий по уходу за пожилыми и инвалидами

Изменения вступят в силу 1 января 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пособие по уходу за пожилыми людьми и инвалидами подрастет на 105 рублейПособие по уходу за пожилыми людьми и инвалидами подрастет на 105 рублейФото: Архив "КП"
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В Самарской области проиндексируют размер ежемесячного пособия тем, кто занимается уходом за пожилыми людьми или инвалидами. Речь идет о приемных семьях для подобных категорий граждан. С нового года размер выплат увеличится на 105 рублей.

- С 1 января 2020 года будет проведена индексация размера ежемесячного денежного вознаграждения лицу, взявшему на себя обязательства по уходу в рамках приемной семьи для пожилых граждан и инвалидов с применением коэффициента 1,03, - говорится в постановлении правительства Самарской области.

Напомним, что приемные семьи для пенсионеров и инвалидов в регионе создаются с 2009 года. Сейчас в губернии их насчитывается 179. На данный момент подобные приемные семьи получают пособие в 3514 рублей, а с 1 января следующего года оно увеличится до 3619 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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