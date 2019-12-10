Быстро и выгодно: самарцев зовут в тур по автомобильным салонам города

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-10T10:18:45+03:00

Записаться можно по телефону(846) 270-69-10 или отправить заявку на электронную почту evgenya.vasina@phkp.ru. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Если вы давно мечтаете купить машину, но все никак не решитесь или не можете выбрать, то у вас есть отличная возможность осуществить мечту. «Комсомольская правда – Самара» приглашает всех горожан принять участие в автотуре по автосалонам Самары. Пройдет он 14 декабря.

К автомобильным центрам города участников тура повезет автобус, а специалисты расскажут о новинках мирового автопрома, а также о скидках и специальных акциях. Чтобы не заскучать, в дороге участников будут ждать викторины и приятные сюрпризы.

Участие в автотуре бесплатное. Записаться можно по телефону(846) 270-69-10 или отправить заявку на электронную почту evgenya.vasina@phkp.ru.

Участие в автотуре бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU