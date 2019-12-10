2019-12-10T10:18:45+03:00
Общество

Быстро и выгодно: самарцев зовут в тур по автомобильным салонам города

Его организует «КП-Самара», а пройдет автотур 14 декабря
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:
Записаться можно по телефону(846) 270-69-10 или отправить заявку на электронную почту evgenya.vasina@phkp.ru.Записаться можно по телефону(846) 270-69-10 или отправить заявку на электронную почту evgenya.vasina@phkp.ru.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Если вы давно мечтаете купить машину, но все никак не решитесь или не можете выбрать, то у вас есть отличная возможность осуществить мечту. «Комсомольская правда – Самара» приглашает всех горожан принять участие в автотуре по автосалонам Самары. Пройдет он 14 декабря.

К автомобильным центрам города участников тура повезет автобус, а специалисты расскажут о новинках мирового автопрома, а также о скидках и специальных акциях. Чтобы не заскучать, в дороге участников будут ждать викторины и приятные сюрпризы.

Участие в автотуре бесплатное. Записаться можно по телефону(846) 270-69-10 или отправить заявку на электронную почту evgenya.vasina@phkp.ru.

Участие в автотуре бесплатное.

Участие в автотуре бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Самары просят определить судьбу участка под ТЦ «Парк Хаус»
В Самарской области камеры помогли почти на 9% снизить аварийность на дорогах
Новой церкви не будет: настоятель Храма на Московском шоссе рассказал, зачем менялось зонирование земли
В Самаре артисты Большого театра покажут балет «Щелкунчик»
Неудачный разворот: в Самаре водитель «Шевроле» отправил в больницу автомобилиста на «Форде»
«Крылья Советов» проведут сборы в Турции и Испании
В Сызрани в 2019 году выросло число заболевших мышиной лихорадкой
В Самарскую область к концу рабочей недели придут небольшие морозы
В Самаре открыли мемориальную доску сразу семерым героям страны
Нападения продолжаются: появилось видео, как свора бездомных собак набросилась на ребенка в Тольятти
Самарец Семен Варламов помог «Айдендерс» обыграть «Тампу» и стал второй звездой матча
«Кто вернёт мне потерянное?»: Мария Ласицкене может подать в суд на министра спорта Самарской области
В Крутых Ключах открыли мемориальную доску Герою России Евгению Золотухину
В Самаре лжетепловики ходят по квартирам и навязывают пенсионерам ненужные счетчики
В Тольятти четвероногая Белла помогла полицейским найти в иномарке гашиш
В Самарской области приемным семьям увеличат размер пособий по уходу за пожилыми и инвалидами
В Самаре мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» покажут на пять дней раньше выхода в прокат
В Самарской области трое разбойников ворвались в дом пожилой пары и попытались отобрать банковские карты
Стала известна дата запуска движения по Фрунзенскому мосту в Самаре
В Тольятти следователи разбираются в гибели новорожденного в реанимации
Миодраг Божович может покинуть «Крылья Советов»
Одна цена на весь путь: в Самаре изменят стоимость проезда на автобусе № 480
Блюда на любой вкус: в аэропорту Курумоч заработало кафе-столовая
Хоккейная «Лада» дома обыграла «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ
Зимнее дизельное топливо Куйбышевского НПЗ эксперты признали лучшим