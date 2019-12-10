В Тольятти четвероногая Белла помогла полицейским найти в иномарке гашиш

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-10T10:28:57+03:00

Владельца машины остановили за нарушение ПДД, но оказалось, что он причастен к более тяжкому преступлению

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В Тольятти полицейские задержали 32-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотиков. Поймать преступника удалось благодаря служебной собаке Белле.

- На КПП «Рубеж» за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль «Ситроен». Беседуя с водителем, полицейские заметили, что служебная собака подала сигнал о наличии в машине наркотических средств. Сотрудники полиции осмотрели салон и нашли там полиэтиленовый пакет с гашишем массой 2,278 грамм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ранее мужчина уже привлекался к уголовное ответственности за незаконный оборот наркотиков и грабеж. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 228. Тольяттинец может сесть за решетку на срок до 3 лет. Сейчас полицейские выясняют, где он взял запрещенные вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU