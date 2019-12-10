2019-12-10T11:02:30+03:00
Спорт

«Кто вернёт мне потерянное?»: Мария Ласицкене может подать в суд на министра спорта Самарской области

Дмитрий Шляхтин ранее был президентом Всероссийской федерации легкой атлетики
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА 23 ноября.Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА 23 ноября.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене обрушилась с критикой на министра спорта Самарской области и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина. Это связано с решением ВАДА отстранить Россию на четыре года от Олимпиад и крупных международных турниров.

- Вы [Министерство спорта и Олимпийский комитет России, - прим. ред. «КП-Самара»] не сказали ни слова, когда глава ВФЛА Шляхтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес. Вам кажется это нормой? Мне – нет. Хотя о чем я говорю, если даже сейчас вас устраивает, что человек, отстраненный AIU и выгнанный из федерации, руководит спортом в Самарской области и продолжает принимать участие в делах ВФЛА, вовсю протаскивая на руководящий пост свою правую руку. Не удивлюсь, если и апелляцию в CAS он подаст за счёт Министерства спорта или ВФЛА, - говорится в открытом письме Ласицкене, которое опубликовал «Чемпионат».

Чемпионка мира не исключила, что из-за возможного пропуска Олимпиады и других крупных международных соревнований, она может подать в суд на Дмитрия Шляхтина. По ее словам, именно его действия, а также действия федерации легкой атлетики привели к отстранению России.

- Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и ВФЛА, чьи «профессиональные» действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность. Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернёт мне потерянное? – задается риторическими вопросами Мария Ласицкене.

Напомним, Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА 23 ноября. При этом он остается главой министерства спорта Самарской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр спорта Павел Колобков: Почему сворованную базу данных Родченкова ВАДА считает аутентичной?

Министр спорта Павел Колобков дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал решение ВАДА об отстранении России на четыре года от Олимпиад и вообще большого спорта. И дал понять, что считает шансы на успешное разбирательство в суд высокими (подробности)

ВАДА казнило российский спорт

У нашей команды отняли флаг и гимн на две Олимпиады и все чемпионаты мира (подробности)

Сергей Степашин - о решении ВАДА: Надо найти и наказать тех, кто допустил такой удар по престижу страны

Экс-премьер России - в интервью нашему обозревателю Александру Гамову (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Самары просят определить судьбу участка под ТЦ «Парк Хаус»
В Самарской области камеры помогли почти на 9% снизить аварийность на дорогах
Новой церкви не будет: настоятель Храма на Московском шоссе рассказал, зачем менялось зонирование земли
В Самаре артисты Большого театра покажут балет «Щелкунчик»
Неудачный разворот: в Самаре водитель «Шевроле» отправил в больницу автомобилиста на «Форде»
«Крылья Советов» проведут сборы в Турции и Испании
В Сызрани в 2019 году выросло число заболевших мышиной лихорадкой
В Самарскую область к концу рабочей недели придут небольшие морозы
В Самаре открыли мемориальную доску сразу семерым героям страны
Нападения продолжаются: появилось видео, как свора бездомных собак набросилась на ребенка в Тольятти
Самарец Семен Варламов помог «Айдендерс» обыграть «Тампу» и стал второй звездой матча
В Крутых Ключах открыли мемориальную доску Герою России Евгению Золотухину
В Самаре лжетепловики ходят по квартирам и навязывают пенсионерам ненужные счетчики
В Тольятти четвероногая Белла помогла полицейским найти в иномарке гашиш
Быстро и выгодно: самарцев зовут в тур по автомобильным салонам города
В Самарской области приемным семьям увеличат размер пособий по уходу за пожилыми и инвалидами
В Самаре мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» покажут на пять дней раньше выхода в прокат
В Самарской области трое разбойников ворвались в дом пожилой пары и попытались отобрать банковские карты
Стала известна дата запуска движения по Фрунзенскому мосту в Самаре
В Тольятти следователи разбираются в гибели новорожденного в реанимации
Миодраг Божович может покинуть «Крылья Советов»
Одна цена на весь путь: в Самаре изменят стоимость проезда на автобусе № 480
Блюда на любой вкус: в аэропорту Курумоч заработало кафе-столовая
Хоккейная «Лада» дома обыграла «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ
Зимнее дизельное топливо Куйбышевского НПЗ эксперты признали лучшим