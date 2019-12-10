«Кто вернёт мне потерянное?»: Мария Ласицкене может подать в суд на министра спорта Самарской области

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-10T11:02:30+03:00

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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене обрушилась с критикой на министра спорта Самарской области и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина. Это связано с решением ВАДА отстранить Россию на четыре года от Олимпиад и крупных международных турниров.

- Вы [Министерство спорта и Олимпийский комитет России, - прим. ред. «КП-Самара»] не сказали ни слова, когда глава ВФЛА Шляхтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес. Вам кажется это нормой? Мне – нет. Хотя о чем я говорю, если даже сейчас вас устраивает, что человек, отстраненный AIU и выгнанный из федерации, руководит спортом в Самарской области и продолжает принимать участие в делах ВФЛА, вовсю протаскивая на руководящий пост свою правую руку. Не удивлюсь, если и апелляцию в CAS он подаст за счёт Министерства спорта или ВФЛА, - говорится в открытом письме Ласицкене, которое опубликовал «Чемпионат».

Чемпионка мира не исключила, что из-за возможного пропуска Олимпиады и других крупных международных соревнований, она может подать в суд на Дмитрия Шляхтина. По ее словам, именно его действия, а также действия федерации легкой атлетики привели к отстранению России.

- Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и ВФЛА, чьи «профессиональные» действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность. Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернёт мне потерянное? – задается риторическими вопросами Мария Ласицкене.

Напомним, Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА 23 ноября. При этом он остается главой министерства спорта Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU