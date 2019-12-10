2019-12-10T11:19:08+03:00
Спорт

Самарец Семен Варламов помог «Айдендерс» обыграть «Тампу» и стал второй звездой матча

«Островитяне» победили 5:1, а вратарь отбил 31 бросок из 32
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Варламов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс» летом этого года.Варламов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс» летом этого года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уроженец Самары Семен Варламов помог своей команде «Нью-Йорк Айлендерс» обыграть в регулярном чемпионате НХЛ «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «островитян», а Варламов отбил 31 бросок по своим воротам из 32.

Благодаря этому российского вратаря признали второй звездой матча.

Напомним, Варламов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс» летом этого года. В воротах «островитян» с начала сезона он провел 17 игр, в 10 из которых праздновал победу.

Ранее отец Семена Варламова в интервью «КП-Самара» рассказал, почему переход сына из «Колорадо Эвеланш» в «Айлендерс» оказался удачным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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