Самарец Семен Варламов помог «Айдендерс» обыграть «Тампу» и стал второй звездой матча
Уроженец Самары Семен Варламов помог своей команде «Нью-Йорк Айлендерс» обыграть в регулярном чемпионате НХЛ «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «островитян», а Варламов отбил 31 бросок по своим воротам из 32.
Благодаря этому российского вратаря признали второй звездой матча.
Напомним, Варламов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс» летом этого года. В воротах «островитян» с начала сезона он провел 17 игр, в 10 из которых праздновал победу.
Ранее отец Семена Варламова в интервью «КП-Самара» рассказал, почему переход сына из «Колорадо Эвеланш» в «Айлендерс» оказался удачным.
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ИСТОЧНИК KP.RU