2019-12-10T11:44:56+03:00
Общество

В Самаре открыли мемориальную доску сразу семерым героям страны

Ее разместили на фасаде здания речного техникума
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"
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В Самаре открыли новую мемориальную доску. Она посвящена сразу семерым героям страны. Разместили доску на фасаде здания Самарского речного техникума в рамках проекта партии «Единая Россия» - «Память героев».

- Мы открыли мемориальную доску 7 героям, и все, кто будет теперь проходить мимо нее, будут вспоминать этих людей. Я рад, что сумел довести свою инициативу до конца. Цель наша — увековечить память о великих земляках в названии учебных заведений, улиц и учреждений культуры, - отметил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, Самарский речной техникум был основан в 1936 году. В разное время там учились и работали многие выдающиеся личности. Среди них: пять героев Советского союза — Анатолий Мельников, Борис Еряшев, Леонид Грошев, Виталий Жалнин, Валентин Павлов, один герой РФ — Вячеслав Александров, один герой социалистического труда — Семен Солкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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