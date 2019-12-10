В Самарскую область к концу рабочей недели придут небольшие морозы

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-10T12:45:47+03:00

В середине недели в регион придет снег, а потом его сменят морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области к концу рабочей недели изменится погода. Сначала в регион придет небольшой снег, а потом - похолодание. Всю неделю на дорогах будет гололедица.

- В середине недели пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега. Ветер усилится и поменяет направление на северо-западное, давление будет расти. К концу недели установится малооблачная погода со слабым ветром, температура понизится на 8-10º, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, во вторник, 10 декабря, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +1...-4ºС. В среду, 11 декабря, синоптики также не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +2...-3ºС. В четверг, 12 декабря, ветер усилится и будет дуть со скоростью 8-13 м/с. В регионе похолодает до -2...-7ºС. В пятницу, 13 декабря, осадки и сильный ветер не ожидаются, а вот столбики термометров опустятся еще ниже: -5...-10ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU