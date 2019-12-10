2019-12-10T12:37:50+03:00
Общество

В Сызрани в 2019 году выросло число заболевших мышиной лихорадкой

За прошедшие 11 месяцев опасную болезнь подхватили 8 горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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По сравнению с прошлым годом число заболевших мышиной лихорадкой в Сызрани выросло в 4 разаПо сравнению с прошлым годом число заболевших мышиной лихорадкой в Сызрани выросло в 4 разаФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Сызрани за последний год увеличилось число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которая также называется мышиной лихорадкой. За 11 месяцев 2019 года в городе было зарегистрировано 8 случаев. Об этом стало известно в ходе заседания санитарной противоэпидемической комиссии в администрации Сызрани.

- Подобное количество заболевших ГЛПС в четыре раза выше показателя прошлого года. В 2018 году их было всего два, - отметили в мэрии.

Также чиновники рассказали, сколько человек стали жертвами клещей в этом году. За 11 месяцев этого года было зафиксировано 327 случаев укусов. Это на 26% больше, чем в 2018 году. К счастью, клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом никто из сызранцев не заболел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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