Как ежики в тумане: синоптики рассказали, когда рассеется пелена, которая окутала Самару
Жилые дома, машины и прохожие - вся Самара сегодня погрузилась в густой туман. Стоило выехать из города в направлении Тольятти, как мгла рассеивалась.
Но самарцам плутать в мутной пелене пришлось весь день. Машины ехали медленно и осторожно - а ну как пешеход из ниоткуда выпрыгнет?
- Когда же это кончится? - переживали те, кто стал заложником неспешного передвижения в общественном транспорте.
- Не сегодня, - не решились утешить их синоптики.
Согласно прогнозам Приволжского УГМС, примерно до 9 часов вечера завтрашнего дня туманы и гололедица будут наблюдаться не только в Самарской, но и в Ульяновской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областях.
В ночь со вторника на среду температура опустится до -2-4 °C, а днем снова потеплеет до нуля или даже +2 °C.
А к концу недели ожидается похолодание: -2-7 °C дне в четверг и -5-10 °C днем в пятницу.
ИСТОЧНИК KP.RU