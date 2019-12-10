Как ежики в тумане: синоптики рассказали, когда рассеется пелена, которая окутала Самару

СЕГОДНЯ 21:07 2019-12-10T22:18:13+03:00

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Жилые дома, машины и прохожие - вся Самара сегодня погрузилась в густой туман. Стоило выехать из города в направлении Тольятти, как мгла рассеивалась.

Но самарцам плутать в мутной пелене пришлось весь день. Машины ехали медленно и осторожно - а ну как пешеход из ниоткуда выпрыгнет?

- Когда же это кончится? - переживали те, кто стал заложником неспешного передвижения в общественном транспорте.

- Не сегодня, - не решились утешить их синоптики.

Согласно прогнозам Приволжского УГМС, примерно до 9 часов вечера завтрашнего дня туманы и гололедица будут наблюдаться не только в Самарской, но и в Ульяновской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областях.

В ночь со вторника на среду температура опустится до -2-4 °C, а днем снова потеплеет до нуля или даже +2 °C.

А к концу недели ожидается похолодание: -2-7 °C дне в четверг и -5-10 °C днем в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU