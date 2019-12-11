В Самаре неизвестный водитель влетел в забор, бросил пассажирку и уехал
В Самаре полицейские ищут водителя, который устроил ДТП, а потом скрылся, оставив на месте свою пассажирку. Авария произошла 29 ноября около 7 часов утра на улице Ближней.
- Неизвестный водитель, управляя легковым автомобилем светлого цвета, двигался со стороны Заводского шоссе в направлении улицы Призаводской. В районе дома № 3 по улице Ближней он наехал на железобетонный забор. В результате пострадала пассажирка легковушки - 19-летняя девушка, - сообщили в отделе ГИБДД Самары.
Всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знают о личности скрывшегося водителя, полицейские просят обращаться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по Самаре по адресу: улица Ставропольская, 120 либо по телефонам: 951-91-21, 89277566676.
ИСТОЧНИК KP.RU