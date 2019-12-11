2019-12-11T08:18:44+03:00
Происшествия

В Самаре неизвестный водитель влетел в забор, бросил пассажирку и уехал

Сейчас полицейские разыскивают скрывшегося автомобилиста
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТППолицейские просят откликнуться очевидцев ДТПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские ищут водителя, который устроил ДТП, а потом скрылся, оставив на месте свою пассажирку. Авария произошла 29 ноября около 7 часов утра на улице Ближней.

- Неизвестный водитель, управляя легковым автомобилем светлого цвета, двигался со стороны Заводского шоссе в направлении улицы Призаводской. В районе дома № 3 по улице Ближней он наехал на железобетонный забор. В результате пострадала пассажирка легковушки - 19-летняя девушка, - сообщили в отделе ГИБДД Самары.

Всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знают о личности скрывшегося водителя, полицейские просят обращаться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по Самаре по адресу: улица Ставропольская, 120 либо по телефонам: 951-91-21, 89277566676.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре двое должников за воду под Новый год остались без автомобилей
В Тольятти злостный нарушитель ПДД перевернул «Мерседес» на крышу и отправил свою пассажирку в больницу
Легендарная «Нива» возвращается в «семью»: АвтоВАЗ выкупает 50% акций General Motors
В Самаре в гараже обнаружили труп сотрудника ИК-5, который пропал без вести
В новый год с новым повышением: цены на проезд в транспорте Самары вырастут с 1 января
В Самаре глава департамента информтехнологий решил покинуть свой пост
Порезал мужчину возле кафе и уехал: в Самарской области полицейские устроили погоню за преступником
В Самаре правоохранители нашли подпольное казино на Физкультурный
Нашли 19 компьютеров: в Самаре полицейские накрыли на Победе подпольный игровой клуб
В Самаре хотят убрать остановки в районе перекрестка Аэродромная — Авроры
Сверхволевая победа: баскетболисты «Самары» в овертайме обыграли «Темп-СУМЗ-УГМК»
Когда приедет «Рождественский караван» Coca-Cola в Самару в 2019 году
Крали все, что плохо лежит: на ВАЗе 13 человек поймали при попытке вывезти 800 различных запчастей
Немного песка да бетона и будет, как новый: сызранские власти обещают починить мост, который разрушается на глазах
Как ежики в тумане: синоптики рассказали, когда рассеется пелена, которая окутала Самару
Завод или заброшка? Стало известно, что тушили сегодня пожарные в Сызрани
Самарский океанариум планируют открыть для посетителей уже 20 декабря