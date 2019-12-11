Когда приедет «Рождественский караван» Coca-Cola в Самару в 2019 году
В Самару уже на следующей неделе приедет знаменитый «Рождественский караван» Coca-Cola. Как и в прошлом году он будет представлен в инклюзивном формате, то есть он подарит праздник детям с особенностями развития.
- Инклюзивный праздник пройдет в ТЦ «Амбар». На него будут приглашены воспитанники социальных учреждений и фондов Самары. На площадках торгового центра разместятся различные тематические зоны, где ребятам предложат пройти интересные задания, - рассказали организаторы мероприятия.
На празднике от компании Coca-Cola гости будут создавать новогодние игрушки, открытки, делать персональные фото-поздравления и научатся красиво упаковывать посылки. Эти подарки в дальнейшем направят детям из соцучреждений. Также на мероприятии будут предусмотрены зоны для активного отдыха и визуального творчества, а еще сцена, где будут выступать Санта и различные творческие коллективы. Увидеть «Рождественский караван» в Самаре можно будет уже в следующий четверг, 19 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU