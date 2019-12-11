2019-12-11T08:57:49+03:00
Спорт

Сверхволевая победа: баскетболисты «Самары» в овертайме обыграли «Темп-СУМЗ-УГМК»

Большую часть матча самарцы были в роли отстающих, но за 5,8 секунд до окончания основного времени они сравняли счет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Во вторник, 10 декабря, в Самаре прошел очередной матч Суперлиги-1 по баскетболу. Встречались местная одноименная команда и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Матч вышел довольно напряженный, его судьбу удалось определить только в овертайме. К счастью, удача оказалась на стороне самарцев - 82:77.

Баскетболисты «Самары» повели в счете с самого начала встречи, хотя гости не позволяли им далеко вырваться в перед. Первый период завершился со счетом 22:20 в пользу самарцев. Однако в начале второй четверти хозяева площадки сплоховали в нападении и дали сопернику выйти в лидеры. На перерыв самарцы ушли отстающими - 35:37. В третьем периоде баскетболисты «Самары» тоже не смогли перехватить инициативу - 47:57. К середине заключительной четверти гости увеличили отрыв, но тут начали активно набирать очки Виктор Кашин и Владимир Пичкуров, а Антон Глазунов за 5,8 секунд до сирены сравнял счет - 71:71. В овертайме самарцы полностью захватили лидерство и больше не дали гостям вырваться вперед. «Самара» одержала сверхволевую победу.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет уже в пятницу, 13 декабря. Ей предстоит принять на домашней площадке «Уралмаш».

ИСТОЧНИК KP.RU

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