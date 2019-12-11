Нашли 19 компьютеров: в Самаре полицейские накрыли на Победе подпольный игровой клуб

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-11T09:32:54+03:00

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Прокуроры и полицейские нашли в Кировском районе Самары очередной игровой клуб. Он незаконно работал в доме № 125 по улице Победы.

- В ходе проверки в помещении были найдены 19 компьютеров с установленными на них программами для игр. Также там находились один посетитель и администратор, - сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.

Работал клуб по следующей схеме: посетитель передавал деньги администратору, тот составлял договор, где указывался код для доступа к играм. В случае выигрыша игрок мог забрать деньги. Стражи порядка забрали из салона 19 мониторов и 19 системных блоков. Сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранители выясняют, кто организовал подпольный клуб и проводил там игры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/749003" frameborder="0"></iframe> В Самаре на Победе накрыли игровой клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU