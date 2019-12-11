Нашли 19 компьютеров: в Самаре полицейские накрыли на Победе подпольный игровой клуб
Прокуроры и полицейские нашли в Кировском районе Самары очередной игровой клуб. Он незаконно работал в доме № 125 по улице Победы.
- В ходе проверки в помещении были найдены 19 компьютеров с установленными на них программами для игр. Также там находились один посетитель и администратор, - сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.
Работал клуб по следующей схеме: посетитель передавал деньги администратору, тот составлял договор, где указывался код для доступа к играм. В случае выигрыша игрок мог забрать деньги. Стражи порядка забрали из салона 19 мониторов и 19 системных блоков. Сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранители выясняют, кто организовал подпольный клуб и проводил там игры.
В Самаре на Победе накрыли игровой клуб.
ИСТОЧНИК KP.RU