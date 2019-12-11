2019-12-11T09:32:54+03:00
Происшествия

Нашли 19 компьютеров: в Самаре полицейские накрыли на Победе подпольный игровой клуб

Сейчас стражи порядка выясняют, кто организовал незаконный салон [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: прокуратура Кировского районаФото: прокуратура Кировского района
Изменить размер текста:

Прокуроры и полицейские нашли в Кировском районе Самары очередной игровой клуб. Он незаконно работал в доме № 125 по улице Победы.

- В ходе проверки в помещении были найдены 19 компьютеров с установленными на них программами для игр. Также там находились один посетитель и администратор, - сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.

Работал клуб по следующей схеме: посетитель передавал деньги администратору, тот составлял договор, где указывался код для доступа к играм. В случае выигрыша игрок мог забрать деньги. Стражи порядка забрали из салона 19 мониторов и 19 системных блоков. Сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранители выясняют, кто организовал подпольный клуб и проводил там игры.

В Самаре на Победе накрыли игровой клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре двое должников за воду под Новый год остались без автомобилей
В Тольятти злостный нарушитель ПДД перевернул «Мерседес» на крышу и отправил свою пассажирку в больницу
Легендарная «Нива» возвращается в «семью»: АвтоВАЗ выкупает 50% акций General Motors
В Самаре в гараже обнаружили труп сотрудника ИК-5, который пропал без вести
В новый год с новым повышением: цены на проезд в транспорте Самары вырастут с 1 января
В Самаре глава департамента информтехнологий решил покинуть свой пост
Порезал мужчину возле кафе и уехал: в Самарской области полицейские устроили погоню за преступником
В Самаре правоохранители нашли подпольное казино на Физкультурный
В Самаре хотят убрать остановки в районе перекрестка Аэродромная — Авроры
Сверхволевая победа: баскетболисты «Самары» в овертайме обыграли «Темп-СУМЗ-УГМК»
Когда приедет «Рождественский караван» Coca-Cola в Самару в 2019 году
В Самаре неизвестный водитель влетел в забор, бросил пассажирку и уехал
Крали все, что плохо лежит: на ВАЗе 13 человек поймали при попытке вывезти 800 различных запчастей
Немного песка да бетона и будет, как новый: сызранские власти обещают починить мост, который разрушается на глазах
Как ежики в тумане: синоптики рассказали, когда рассеется пелена, которая окутала Самару
Завод или заброшка? Стало известно, что тушили сегодня пожарные в Сызрани
Самарский океанариум планируют открыть для посетителей уже 20 декабря