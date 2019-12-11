Порезал мужчину возле кафе и уехал: в Самарской области полицейские устроили погоню за преступником
На днях в Тольятти возле одного из кафе на улице Куйбышева произошло преступление. Там неизвестный молодой человек ранил ножом 32-летнего местного жителя.
- Было установлено, что мужчина отдыхал в кафе вместе с девушкой. Когда они вышли из заведения, между тольяттинцем и незнакомым молодым человеком произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе нее мужчина получил ножевое ранение. С места преступления злоумышленник и двое его приятелей скрылись на автомобиле Hyundai Solaris. Поехали они в сторону Жигулевска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Вскоре похожую иномарку заметили сотрудники ДПС, которые находились на маршруте патрулирования. Они попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал их требования. В итоге полицейским пришлось пуститься в погоню. В какой-то момент парни бросили машину и попытались убежать на своих двоих, но полицейские все равно поймали их.
Напавшим на тольяттинца парнем оказался ранее не судимый 28-летний житель Жигулевска. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.
В Самарской области полицейские устроили погоню за преступником с ножом.
ИСТОЧНИК KP.RU