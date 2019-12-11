Порезал мужчину возле кафе и уехал: в Самарской области полицейские устроили погоню за преступником

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-11T09:52:26+03:00

Полицейские не дали подозреваемому и его приятелям убежать от правосудия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой человек пытался укатить вместе с друзьями в Жигулевск, но план провалился [видео]

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На днях в Тольятти возле одного из кафе на улице Куйбышева произошло преступление. Там неизвестный молодой человек ранил ножом 32-летнего местного жителя.

- Было установлено, что мужчина отдыхал в кафе вместе с девушкой. Когда они вышли из заведения, между тольяттинцем и незнакомым молодым человеком произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе нее мужчина получил ножевое ранение. С места преступления злоумышленник и двое его приятелей скрылись на автомобиле Hyundai Solaris. Поехали они в сторону Жигулевска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Вскоре похожую иномарку заметили сотрудники ДПС, которые находились на маршруте патрулирования. Они попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал их требования. В итоге полицейским пришлось пуститься в погоню. В какой-то момент парни бросили машину и попытались убежать на своих двоих, но полицейские все равно поймали их.

Напавшим на тольяттинца парнем оказался ранее не судимый 28-летний житель Жигулевска. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/749010" frameborder="0"></iframe> В Самарской области полицейские устроили погоню за преступником с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU