В Тольятти злостный нарушитель ПДД перевернул «Мерседес» на крышу и отправил свою пассажирку в больницу

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-11T11:33:05+03:00

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В ночь на среду, 11 декабря, в Тольятти на Ленинском проспекте произошла авария с «перевертышем». Там опрокинулся на крышу «Мерседес».

- За рулем иномарки находился 42-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Ворошилова в направлении улицы Степана Разина, нарушил правила расположения на проезжей части, наехал на бордюр и дорожный знак. После этого автомобиль опрокинулся, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

В результате произошедшего пострадала 30-летняя пассажирка «Мерседеса». Ее госпитализировали в больницу с различными переломами. По данным полицейских, водитель иномарки уже не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Они заподозрили, что мужчина был пьян на момент ДТП, но тот отказался проходить медицинское освидетельствование. За это на него составили протокол, а также еще 13 материалов за просрочку уплаты штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU