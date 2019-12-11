В Самаре двое должников за воду под Новый год остались без автомобилей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-11T11:54:09+03:00

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В Самаре приставы и коммунальщики начали арестовывать автомобили должников за холодную воду и канализацию. Так, под Новый год без своих машин остались двое жителей Октябрьского района.

- Должники не оплачивали квитанции за холодную воду в течение нескольких лет. Их машины были арестованы на основании судебного приказа. Отметим, что это не единственные авто в семьях должников. Одному из них машина оставлена на ответственное хранение, а у второго — эвакуирована, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, если самарцы в течение 10 дней не оплатят свои долги, то их автомобили продадут. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженностей.

ИСТОЧНИК KP.RU