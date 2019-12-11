В Самаре двое должников за воду под Новый год остались без автомобилей
В Самаре приставы и коммунальщики начали арестовывать автомобили должников за холодную воду и канализацию. Так, под Новый год без своих машин остались двое жителей Октябрьского района.
- Должники не оплачивали квитанции за холодную воду в течение нескольких лет. Их машины были арестованы на основании судебного приказа. Отметим, что это не единственные авто в семьях должников. Одному из них машина оставлена на ответственное хранение, а у второго — эвакуирована, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
Как отмечают в компании, если самарцы в течение 10 дней не оплатят свои долги, то их автомобили продадут. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженностей.
ИСТОЧНИК KP.RU