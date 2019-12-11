В Самарской области приставы помогли женщине «вспомнить» о 43 штрафах за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-11T12:12:04+03:00

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В Самарской области приставы «заставили» злостную нарушительницу ПДД оплатить штрафы. Женщина накопила по ним долг в более чем 38 тысяч рублей.

- Сотрудники Госавтоинспекции штрафовали жительницу Тольятти за нарушение ПДД 43 раза. Столько же исполнительных производств в отношении должницы возбудили приставы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Тольяттинку предупредили, что она должна оплатить свои долги в течение пяти дней. Также приставы отметили, что в рамках каждого производства будет взыскаться исполнительский сбор, что увеличит сумму долга на 43 тысячи рублей. Женщина решила не усугублять ситуацию и сразу же поспешила оплатить все выписанные на нее штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU