В Самарской области приставы помогли женщине «вспомнить» о 43 штрафах за нарушение ПДД
В Самарской области приставы «заставили» злостную нарушительницу ПДД оплатить штрафы. Женщина накопила по ним долг в более чем 38 тысяч рублей.
- Сотрудники Госавтоинспекции штрафовали жительницу Тольятти за нарушение ПДД 43 раза. Столько же исполнительных производств в отношении должницы возбудили приставы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Тольяттинку предупредили, что она должна оплатить свои долги в течение пяти дней. Также приставы отметили, что в рамках каждого производства будет взыскаться исполнительский сбор, что увеличит сумму долга на 43 тысячи рублей. Женщина решила не усугублять ситуацию и сразу же поспешила оплатить все выписанные на нее штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU